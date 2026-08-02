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Василенко прокомментировал поражение «Факела» в матче с «Краснодаром»

вчера, 23:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелЗавершен

Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил игру воронежской команды в матче второго тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

В концовке удалось немного всех разбудить. Мы должны всегда играть так, как во втором тайме. Нам не нужно играть в поддавки. В перерыве сказал ребятам, что надо все делать намного веселее. Ребята старались, включили другие скорости. Если выдерживаем темп «Краснодара», то можем это делать всегда. Но времени на раскачку нет.

«Факел» в третьем туре 10 августа дома сыграет с «Ахматом».

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Mangur
Mangur
вчера в 23:28
Краснодар был принципиально сильнее Факела.
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