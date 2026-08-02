Василенко прокомментировал поражение «Факела» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил игру воронежской команды в матче второго тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).
В концовке удалось немного всех разбудить. Мы должны всегда играть так, как во втором тайме. Нам не нужно играть в поддавки. В перерыве сказал ребятам, что надо все делать намного веселее. Ребята старались, включили другие скорости. Если выдерживаем темп «Краснодара», то можем это делать всегда. Но времени на раскачку нет.
«Факел» в третьем туре 10 августа дома сыграет с «Ахматом».