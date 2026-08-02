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Карседо: «„Спартак“ проявил характер в волевой победе над „Ахматом“»

вчера, 23:19
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо похвалил команду за проявленный характер в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Встреча в Грозном началась для «красно-белых» с пропущенного гола, но они смогли переломить ход игры.

Матч начался очень непросто — с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счёт в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать. Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества.

«Спартак» одержал вторую победу подряд на старте сезона.

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Карседо Хуан
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Groboy_10
Groboy_10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:29
Где пенальти на Литвинове за наступ на пятку??? Почему ставят пенальти, если мяч был вне игры, Максименко пнул по катящемуся мячу.
Твой Кисляк в каждой игре на кк наигрывают, что же этого днаря не удаляют?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:53
Характер проявили судьи, когда удалили игрока Ахмата и не удалили Зобнина за три ж к, на которые он наиграл. И когда разрешили в технической зоне КБ находиться 3-4 человека при разрешенном Правилами одном ГТ. Характер проявили стойкий, почти нордический.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:49
Что ж они в равных составах не "проявляли свои лучшие качества."???
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:38
Ну такое себе, опять у нас тренер у которого детское мышление крайностями, а покритиковать то есть за что ведь тоже.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 23:26
Спартак дожил. Поздравляют с победой над середнячком
Гость
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