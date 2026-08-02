Карседо: «„Спартак“ проявил характер в волевой победе над „Ахматом“»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо похвалил команду за проявленный характер в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Встреча в Грозном началась для «красно-белых» с пропущенного гола, но они смогли переломить ход игры.
Матч начался очень непросто — с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счёт в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать. Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества.
«Спартак» одержал вторую победу подряд на старте сезона.
Твой Кисляк в каждой игре на кк наигрывают, что же этого днаря не удаляют?