Карседо: «„Спартак“ проявил характер в волевой победе над „Ахматом“»

Главный тренер «Спартака» похвалил команду за проявленный характер в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Встреча в Грозном началась для «красно-белых» с пропущенного гола, но они смогли переломить ход игры.

Матч начался очень непросто — с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счёт в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать. Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества.