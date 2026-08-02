Даку будет получать в «Спартаке» 3,75 млн евро в год

Стали известны финансовые условия возможного перехода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в московский «Спартак».
Форвард подпишет со «Спартаком» контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. По условиям соглашения 27-летний нападающий будет зарабатывать 3,75 миллиона евро в год, а также получит 1,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.
А то у Спартака привычка , обратно возвращают футболистов )
Они чемпионы....при Семаке в 7-ми сезонах из 8-ми....
Как ни крути а чемпионские оклады должны отличаться от среднетабличных.....
Даку уже в выигрыше....
Сегодня смотрел Ахмат Спартак , очень мелкие у вас футболисты ))))