Даку будет получать в «Спартаке» 3,75 млн евро в год

вчера, 23:29

Стали известны финансовые условия возможного перехода нападающего из «Рубина» в московский «Спартак».

Форвард подпишет со «Спартаком» контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. По условиям соглашения 27-летний нападающий будет зарабатывать 3,75 миллиона евро в год, а также получит 1,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.