Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Даку будет получать в «Спартаке» 3,75 млн евро в год

вчера, 23:29

Стали известны финансовые условия возможного перехода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в московский «Спартак».

Форвард подпишет со «Спартаком» контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. По условиям соглашения 27-летний нападающий будет зарабатывать 3,75 миллиона евро в год, а также получит 1,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Галатасарай» переключился с Батракова на Родриго Мору
Вчера, 15:00
СлухиТрансфер Батракова может обойтись «Галатасараю» в 20 млн евро
Вчера, 12:35
СлухиЗарплата Батракова в «Галатасарае» может составить 5 млн евро в год
Вчера, 11:49
СлухиВ «Локомотиве» опровергли слухи вокруг Батракова и Карпукаса
Вчера, 11:21
СлухиРаскрыты причины несостоявшихся трансферов Батракова
Вчера, 10:35
Слухи«Галатасарай» не считает Батракова приоритетной целью
Вчера, 09:38
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:07
Ну да на судей еще скидывается вся команда )
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:05
Кто читал договор , там есть опция обратного выкупа у Рубина ? )
А то у Спартака привычка , обратно возвращают футболистов )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Так оно и понятно.....
Они чемпионы....при Семаке в 7-ми сезонах из 8-ми....
Как ни крути а чемпионские оклады должны отличаться от среднетабличных.....
ildar_3871
ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:00
в зените такие деньги просто так поучают , сидя на лавке )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58
Нормальная зарплата...для игрока команды которая в последние 3 сезона даже в призёры попасть не может....
Даку уже в выигрыше....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:50
Лукойл при деньгах, почти как Газпром? Не случайно уже все около сотни и бензин и дизель. Хватит и на Даку
ildar_3871
ildar_3871 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
Даку он будет тероризировать оборону соперника , не мало пенальти он приносил , а потом хоть кого можно выпускать )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:45
Вряд ли, Угальде будет на подхвате
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:44
На матче Акрон Рубин человек 10 в красной футболке болели уже за Даку )))
ildar_3871
ildar_3871 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Гарсия будет на замену выходить )
Сегодня смотрел Ахмат Спартак , очень мелкие у вас футболисты ))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:41
Копейки, это просто подарок. В Спартаке форвард должен получать вдвое больше, но у нас там Гарсии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:30
Даку должен получать 4 млн , а Рубин должен получить 20 млн , 11мало за такого напа !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 