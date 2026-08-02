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«Челси» хочет подписать Чаваррию из «Райо Вальекано»

вчера, 23:47

«Челси» заинтересован в подписании левого защитника «Райо Вальекано» Хосепа Чаваррии. Лондонский клуб готовит улучшенное предложение для 28-летнего испанца.

В прошлом сезоне Чаварриа провёл 44 матча за «Райо Вальекано» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2030 года.

«Челси» рассматривает Чаваррию как возможную замену Марку Кукурелье, который перешёл в «Реал». По мнению экспертов, испанец находится в пике карьеры и сможет адаптироваться к АПЛ.

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