«Челси» хочет подписать Чаваррию из «Райо Вальекано»

«Челси» заинтересован в подписании левого защитника «Райо Вальекано» Хосепа Чаваррии. Лондонский клуб готовит улучшенное предложение для 28-летнего испанца.
В прошлом сезоне Чаварриа провёл 44 матча за «Райо Вальекано» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2030 года.
«Челси» рассматривает Чаваррию как возможную замену Марку Кукурелье, который перешёл в «Реал». По мнению экспертов, испанец находится в пике карьеры и сможет адаптироваться к АПЛ.