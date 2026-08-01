Черчесов высказался о поражении «Ахмата» в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение от «Спартака» в матче второго тура РПЛ .

Понравилось, что мы играли так, как планировали. У соперника практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили.

Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал в раздевалке. Завтра спокойно все посмотрим, разберем.