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Черчесов высказался о поражении «Ахмата» в игре со «Спартаком»

сегодня, 00:01
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче второго тура РПЛ.

Понравилось, что мы играли так, как планировали. У соперника практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили.

Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал в раздевалке. Завтра спокойно все посмотрим, разберем.

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Черчесов Станислав
Источник: matchtv.ru Фото: Konstantin Rybin / The Russian Football Union
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Groboy_10
Groboy_10
сегодня в 00:25
Если бы не арбитр с выдуманным пенальти, вообще бы ничего не забили. А на Литвинове железобетонный пенальти не поставили.
Никакущий твой Ахмат без помощи судей.
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