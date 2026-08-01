Моуриньо: «Кин — монстр, мои защитники не справились»

|Реал2 : 2Фиорентина
|Завершен
Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо высоко оценил игру нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина в товарищеском матче (2:2). Португалец признался, что его молодым защитникам было сложно справляться с физической мощью 26-летнего форварда.
Игра стала гораздо более физической. Им пришлось играть в штрафной против двух молодых игроков, Хоана и Марио, которые провели отличный матч, но физически они пока не готовы играть против такого монстра, как Кин.
Моуриньо также отметил, что ждёт возвращения Винисиуса Жуниора, Браима Диаса и Бернарду Силвы, чтобы завершить подготовку к сезону.