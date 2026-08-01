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Моуриньо: «Кин — монстр, мои защитники не справились»

сегодня, 00:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗавершен

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо высоко оценил игру нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина в товарищеском матче (2:2). Португалец признался, что его молодым защитникам было сложно справляться с физической мощью 26-летнего форварда.

Игра стала гораздо более физической. Им пришлось играть в штрафной против двух молодых игроков, Хоана и Марио, которые провели отличный матч, но физически они пока не готовы играть против такого монстра, как Кин.

Моуриньо также отметил, что ждёт возвращения Винисиуса Жуниора, Браима Диаса и Бернарду Силвы, чтобы завершить подготовку к сезону.

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Моуриньо Жозе  Кин Моизе  Винисиус Жуниор  Диас Браим  Силва Бернарду
Перевод с goal.com Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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