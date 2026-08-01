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Черчесов оценил удаление Касинтуры

сегодня, 00:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил эпизод с удалением футболиста грозненского клуба Эгаша Касинтуры.

Не хочу говорить, согласен по удалению или нет. Дал — значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали — значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.

Грозненский клуб в двух турах чемпионата России-2026/27 набрал одно очко.

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Черчесов Станислав
Источник: sport-express.ru Фото: Vladimir Sergeev / The Football Union of Russia
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Groboy_10
Groboy_10 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 00:23
Где пенальти на Литвинове за наступ на пятку? Какого х.. ставят пенальти в ворота Спартака, если мяч был не введен в игру, Максименко пнул по катящемуся мячу?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:19
А потом судья постеснялся Зобнину 2ую жёлтую предъявить. Видимо в планы не входило🤔
Гость
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