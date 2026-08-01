Артета: «Дьёкереш останется в „Арсенале“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что нападающий Виктор Дьёкереш не покинет клуб в летнее трансферное окно. На вопрос о будущем шведского форварда после победы над «Жироной» (4:1) тренер ответил: «Он собирается остаться».
Ранее сообщалось, что Дьёкереш мог быть включён в сделку по трансферу Хулиана Альвареса из «Атлетико», но переговоры не продвинулись. На вопрос об интересе к Альваресу Артета заявил:
«Я не собираюсь говорить о футболисте, который не является нашим игроком» .
28-летний Дьёкереш перешёл в «Арсенал» прошлым летом за 75 млн евро. В дебютном сезоне он забил 21 гол в 55 матчах во всех турнирах, включая 14 в АПЛ.