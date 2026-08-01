Артета: «Дьёкереш останется в „Арсенале“»

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Главный тренер «Арсенала» подтвердил, что нападающий не покинет клуб в летнее трансферное окно. На вопрос о будущем шведского форварда после победы над «Жироной» (4:1) тренер ответил: «Он собирается остаться».

Ранее сообщалось, что Дьёкереш мог быть включён в сделку по трансферу из «Атлетико», но переговоры не продвинулись. На вопрос об интересе к Альваресу Артета заявил:

«Я не собираюсь говорить о футболисте, который не является нашим игроком» .