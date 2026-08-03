Санчо тренируется в 10-м дивизионе в поисках нового клуба

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Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» , покинувший клуб по окончании контракта, тренируется на базе клуба 10-го английского дивизиона «Фликстон». Он проводит частные занятия, поддерживая форму в поисках новой команды.

«Санчо не был на просмотре и не вёл переговоров о трансфере. Он просто использовал наши условия для частной тренировки. За время визита он вёл себя профессионально, скромно и щедро уделял время юным болельщикам», — говорится в заявлении «Фликстона».

26-летний Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году за 85 млн евро, но провёл лишь 83 матча и забил 12 голов. Он также выступал в аренде за дортмундский клуб, «Челси» и «Астон Виллу». Санчо открыт к переезду в Саудовскую Аравию или Катар.