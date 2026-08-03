Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

сегодня, 08:34

Российский специалист на пресс-конференции после игры с «Шеньян Урбан» в 21-м туре Суперлиги Китая сообщил об уходе с должности главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Его команда уступила на выезде со счётом 1:3.

Слуцкий возглавлял клуб с декабря 2023 года. Под его руководством он два раза подряд выигрывал Суперкубок страны (2024, 2025) и дважды занимал второе место в чемпионате.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» идёт 13-м в турнирной таблице после 20 сыгранных матчей с 19 очками. При этом с клуба было снято 10 баллов.