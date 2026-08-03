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Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

сегодня, 08:34
Шеньян УрбанЛоготип футбольный клуб Шеньян Урбан3 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаЗавершен

Российский специалист Леонид Слуцкий на пресс-конференции после игры с «Шеньян Урбан» в 21-м туре Суперлиги Китая сообщил об уходе с должности главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Его команда уступила на выезде со счётом 1:3.

Слуцкий возглавлял клуб с декабря 2023 года. Под его руководством он два раза подряд выигрывал Суперкубок страны (2024, 2025) и дважды занимал второе место в чемпионате.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» идёт 13-м в турнирной таблице после 20 сыгранных матчей с 19 очками. При этом с клуба было снято 10 баллов.

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Все комментарии
5r25khuaet88
5r25khuaet88
сегодня в 09:41
Теперь ничто не будет отвлекать от походов в Макдональдс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:23
Неудачник))
Дважды упустил шанс на чкмпионство
shlomo
shlomo
сегодня в 09:22
Можно по-разному относиться к Слуцкому, но это единственный российский тренер (да и в целом), который не держится за место и всегда готов уйти сам в отставку в случае неудач.... он приходит, дает результат, начинается спад, он уходит.... Слуцкий — мастер мотивации и вытягивания из болота себя же за волосы, что он неоднократно доказывал, но в долгую ему работать, откровенно, тяжко....
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 09:09
Ну что, теперь домой?
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 08:41
Результаты мягко говоря не айс . Скорее попросили
Гость
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