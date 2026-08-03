Умяров о Ву: «Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал эпизод, который привёл к пенальти в ворота московского клуба в выездном матче второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В начале поединка арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в пользу грозненцев после того, как защитник коснулся мяча рукой в момент розыгрыша от ворот.

Ощущения положительные. Приятно побеждать в таком тяжёлом выезде. Довольно редко мы выигрываем в Грозном.

Когда начинаешь матч с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру. Во втором тайме уже контролировали ход матча за исключением двух моментов «Ахмата».

Розыгрыш должен был начинаться с Ву. Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Тяжело объяснить что‑то. Удаление Эгаша Касинтуры отчасти стало переломным моментом. Не скажу, что сильно повлияло на ход матча, но чувствуется, когда у тебя есть преимущество в игрока.