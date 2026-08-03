Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Умяров о Ву: «Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч»

сегодня, 09:11
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод, который привёл к пенальти в ворота московского клуба в выездном матче второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В начале поединка арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в пользу грозненцев после того, как защитник Кристофер Ву коснулся мяча рукой в момент розыгрыша от ворот.

Ощущения положительные. Приятно побеждать в таком тяжёлом выезде. Довольно редко мы выигрываем в Грозном.

Когда начинаешь матч с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру. Во втором тайме уже контролировали ход матча за исключением двух моментов «Ахмата».

Розыгрыш должен был начинаться с Ву. Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Тяжело объяснить что‑то. Удаление Эгаша Касинтуры отчасти стало переломным моментом. Не скажу, что сильно повлияло на ход матча, но чувствуется, когда у тебя есть преимущество в игрока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Умяров Наиль  Ву Кристофер  Максименко Александр
Источник: matchtv.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
Соболев оценил взаимодействие с Аугусто
28 июля
Рожков из «Рубина» первым получил удаление в новом сезоне РПЛ
26 июля
Голкипер «Рубина» сделал голевую передачу в игре с «Краснодаром»
26 июля
Бразильский защитник «Зенита» Нино дал интервью на русском языке
25 июля
Из-за сильной жары в матче «Акрона» и «Зенита» прошла пауза на водопой
25 июля
ОфициальноРФС исключил «Чайку» и «Иркутск» из Кубка России
24 июля
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:22
Можно сказать отскочил Спартак
yeq4s2uuqr5n
yeq4s2uuqr5n
сегодня в 09:18
Три очка не пахнут... моменту отыграться у хозяев были....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 