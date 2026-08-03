Карседо высказался о пенальти в ворота «Спартака»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал пенальти, назначенный в ворота московского клуба в матче второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В первом тайме защитник коснулся мяча рукой в момент розыгрыша от ворот: вратарь откатил ему мяч для ввода в игру. Одиннадцатиметровый реализовал .

Мы посмотрели эпизод, там мяч был в движении точно, вопрос в том, остановился он или нет. Как бы то ни было, пенальти назначен. В частности, был эпизод и с Литвиновым, когда мог быть пенальти. Но мы не должны зависеть от работы арбитра, главное, что нам удалось добиться победы, и мы этому очень рады.

Повлиял ли пенальти на «Спартак» психологически и как получилось переломить ситуацию во втором тайме

Соглашусь, что первый тайм не удалось провести так, как хотели. Неожиданный старт повлиял, самое важное, что команда показала характер и сумела сравнять счёт до перерыва. В перерыве объяснили, что самое тяжёлое сделано — это сравнять счёт. Необходимо было заставить соперника бегать.

Почему не вышел Жедсон и что с Эсекьелем Барко, который держался за поясницу

Жедсона мы взяли на выезд, но он не тренировался полноценно. Только вчера смог работать в полном объёме, мы его поберегли. Что касается Барко, был очень сильный удар, он получил его ещё в первом тайме.