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Карседо высказался о пенальти в ворота «Спартака»

сегодня, 09:49
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал пенальти, назначенный в ворота московского клуба в матче второго тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В первом тайме защитник Кристофер Ву коснулся мяча рукой в момент розыгрыша от ворот: вратарь Александр Максименко откатил ему мяч для ввода в игру. Одиннадцатиметровый реализовал Эгаш Касинтура.

Мы посмотрели эпизод, там мяч был в движении точно, вопрос в том, остановился он или нет. Как бы то ни было, пенальти назначен. В частности, был эпизод и с Литвиновым, когда мог быть пенальти. Но мы не должны зависеть от работы арбитра, главное, что нам удалось добиться победы, и мы этому очень рады.

Повлиял ли пенальти на «Спартак» психологически и как получилось переломить ситуацию во втором тайме

Соглашусь, что первый тайм не удалось провести так, как хотели. Неожиданный старт повлиял, самое важное, что команда показала характер и сумела сравнять счёт до перерыва. В перерыве объяснили, что самое тяжёлое сделано — это сравнять счёт. Необходимо было заставить соперника бегать.

Почему не вышел Жедсон и что с Эсекьелем Барко, который держался за поясницу

Жедсона мы взяли на выезд, но он не тренировался полноценно. Только вчера смог работать в полном объёме, мы его поберегли. Что касается Барко, был очень сильный удар, он получил его ещё в первом тайме.

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Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ 2ab5v3mwq29u (раскрыть)
сегодня в 10:14
Им за это не платят )))
2ab5v3mwq29u
2ab5v3mwq29u
сегодня в 09:56
По современным трактовкам пенальти был, плохо, что игроки правил не знают.
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