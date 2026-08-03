Оздоев сообщил, что скоро будет полностью готов

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал матч с «Факелом» во втором туре РПЛ (3:2), а также рассказал о своей форме.

Думаю, просто расслабились. Так бывает. Пропустили нелепые голы. Это зависит от нас, но нужно отдать должное и «Факелу», который сделал эти моменты и забил голы.

Моя готовность? В ближайшее время буду на 100% готов. Чем больше буду играть, тем быстрее буду набирать форму. Всё зависит от главного тренера.

Что из себя представляет «Краснодар»? Это команда, которая не зависела от одного игрока и которая борется до последнего за самые высокие места в лиге. И надо отдать должное, что «Краснодар» — единственная за восемь лет команда, которая была чемпионом помимо «Зенита». Это о многом говорит. Всё в наших руках.