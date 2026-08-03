Женская юношеская сборная России сыграет на Турнире развития УЕФА

Женская сборная России среди игроков не старше 15 лет примет участие в Турнире развития УЕФА. Соревнование пройдёт в казахстанском Шымкенте с 11 по 17 августа.
Матчи пройдут по круговой системе, каждая сборная встретится с каждой.
Тренером российской сборной является Елена Медведь. Первая игра состоится 12-го числа с Беларусью, её начало — в 8:30. 14-го пройдёт встреча с Азербайджаном (8:30), а 17-го — с Казахстаном (15:00).
Трансляции будут на YouTube-канале Федерации футбола Казахстана.
Турниры развития УЕФА представляют собой серию международных соревнований для юношеских и молодёжных сборных, которые направлены на развитие молодых футболистов и футболисток и получение ими опыта международных поединков. Основное внимание уделено игровой практике: каждый заявленный игрок должен в сумме провести не менее 90 минут в трёх встречах.