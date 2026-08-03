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Женская юношеская сборная России сыграет на Турнире развития УЕФА

сегодня, 12:17

Женская сборная России среди игроков не старше 15 лет примет участие в Турнире развития УЕФА. Соревнование пройдёт в казахстанском Шымкенте с 11 по 17 августа.

Матчи пройдут по круговой системе, каждая сборная встретится с каждой.

Тренером российской сборной является Елена Медведь. Первая игра состоится 12-го числа с Беларусью, её начало — в 8:30. 14-го пройдёт встреча с Азербайджаном (8:30), а 17-го — с Казахстаном (15:00).

Трансляции будут на YouTube-канале Федерации футбола Казахстана.

Турниры развития УЕФА представляют собой серию международных соревнований для юношеских и молодёжных сборных, которые направлены на развитие молодых футболистов и футболисток и получение ими опыта международных поединков. Основное внимание уделено игровой практике: каждый заявленный игрок должен в сумме провести не менее 90 минут в трёх встречах.

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Россия
Источник: rfs.ru Фото: Vladimir Pesnya / The Russian Football Union
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Все комментарии
mbbmgq9mjh89
mbbmgq9mjh89
сегодня в 12:33
Девчонки хоть Казахстан посмотрят....
Гость
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