«Локомотив» выпустил форму ко Дню железнодорожника для Кубка России

сегодня, 12:33

«Локомотив» презентовал форму, разработанную ко Дню железнодорожника.

Этот вариант сделан специально для Кубка России. В нём футболисты сыграют в стартовом матче первого тура группового этапа Пути РПЛ с ЦСКА 4 августа. Пресс-служба московского клуба отметила: