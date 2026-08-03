Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Кубок 2026/2027

«Локомотив» выпустил форму ко Дню железнодорожника для Кубка России

сегодня, 12:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 20:45 Не начался

«Локомотив» презентовал форму, разработанную ко Дню железнодорожника.

Этот вариант сделан специально для Кубка России. В нём футболисты сыграют в стартовом матче первого тура группового этапа Пути РПЛ с ЦСКА 4 августа. Пресс-служба московского клуба отметила:

Комплект посвящён тем, чья работа продолжается ночью, когда город спит. Его язык — сигнальный код железной дороги. Глубокий чёрный работает как цвет ночной смены и технической среды, неон отвечает за видимость, а серебристая линия продолжает язык светоотражающей ленты, знакомый по спецодежде железнодорожников. Так профессиональная эстетика впервые становится основой игрового комплекта «Локомотива».

«Локомотив» выпустил форму ко Дню железнодорожника для Кубка России

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Локомотив» представил гостевую форму на сезон-2026/27
31 июля Фото
Официально«Ливерпуль» представил выездную форму на новый сезон
29 июля Фото
Официально«Комо» предложил надеть новую форму жителям города
28 июля Фото
ОфициальноНовая форма «Крыльев Советов» вдохновлена космосом
23 июля Фото
Официально«Рома» показала форму на сезон 2026/27
23 июля Фото
Официально«Ахмат» презентовал форму на новый сезон
23 июля Фото
Все комментарии
j2fv2b2xx67r
j2fv2b2xx67r
сегодня в 12:34
Всё в стиле РЖД!
nq8zgz6pjnck
nq8zgz6pjnck
сегодня в 12:34
Денег не хватает, но новые шмотки - это святое.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 