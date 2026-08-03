«Локомотив» выпустил форму ко Дню железнодорожника для Кубка России

«Локомотив» презентовал форму, разработанную ко Дню железнодорожника.
Этот вариант сделан специально для Кубка России. В нём футболисты сыграют в стартовом матче первого тура группового этапа Пути РПЛ с ЦСКА 4 августа. Пресс-служба московского клуба отметила:
Комплект посвящён тем, чья работа продолжается ночью, когда город спит. Его язык — сигнальный код железной дороги. Глубокий чёрный работает как цвет ночной смены и технической среды, неон отвечает за видимость, а серебристая линия продолжает язык светоотражающей ленты, знакомый по спецодежде железнодорожников. Так профессиональная эстетика впервые становится основой игрового комплекта «Локомотива».