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Буффон о ситуации с Пирло: «Попытка заклеймить его как „неприемлемого“»

сегодня, 12:59

Экс-вратарь сборной Италии и бывший координатор национальной сборной Джанлуиджи Буффон прокомментировал ситуацию с Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что специалист был основным претендентом на должность главного тренера команды. За него выступали недавно назначенный технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Однако, по информации итальянских СМИ, проблемой стал контракт Пирло с российским букмекером, из-за чего переговоры зашли в тупик.

В итоге в сборную вернулся Роберто Манчини, а Мальдини и Леонардо в знак протеста подали в отставку.

История с российским сайтом была неуклюжей и неудачной политической попыткой заклеймить его как «неприемлемого».

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