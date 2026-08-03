Буффон о ситуации с Пирло: «Попытка заклеймить его как „неприемлемого“»

Экс-вратарь сборной Италии и бывший координатор национальной сборной Джанлуиджи Буффон прокомментировал ситуацию с Андреа Пирло.
Ранее сообщалось, что специалист был основным претендентом на должность главного тренера команды. За него выступали недавно назначенный технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Однако, по информации итальянских СМИ, проблемой стал контракт Пирло с российским букмекером, из-за чего переговоры зашли в тупик.
В итоге в сборную вернулся Роберто Манчини, а Мальдини и Леонардо в знак протеста подали в отставку.
История с российским сайтом была неуклюжей и неудачной политической попыткой заклеймить его как «неприемлемого».