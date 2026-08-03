Прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2026/27.
По её итогам сложились следующие пары:
Путь чемпионов
«Левски» (Болгария) / Кайрат (Казахстан) — АЕК (Греция)
«Селтик» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия)
«Динамо» (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва) — «Викинг» (Норвегия)
«Мьельбю» (Швеция) / «Слован» (Словакия) — «Арарат-Армения» — «Целе» (Словения)
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Орхус» (Дания) / «Сабах» (Азербайджан)
Путь лиг
«Фенербахче» (Турция) / «Штурм» (Австрия) — «Спарта» (Чехия) / «Лион» (Франция)
«Олимпиакос» (Греция) / НЕК (Нидерланды) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия) / «Будё-Глимт» (Норвегия).