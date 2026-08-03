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Прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 13:57

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2026/27.

По её итогам сложились следующие пары:

Путь чемпионов

«Левски» (Болгария) / Кайрат (Казахстан) — АЕК (Греция)

«Селтик» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия)

«Динамо» (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва) — «Викинг» (Норвегия)

«Мьельбю» (Швеция) / «Слован» (Словакия) — «Арарат-Армения» — «Целе» (Словения)

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Орхус» (Дания) / «Сабах» (Азербайджан)

Путь лиг

«Фенербахче» (Турция) / «Штурм» (Австрия) — «Спарта» (Чехия) / «Лион» (Франция)

«Олимпиакос» (Греция) / НЕК (Нидерланды) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия) / «Будё-Глимт» (Норвегия).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:06
Фенер-Лион может быть интересная пара
3ecnyj638xy5
3ecnyj638xy5
сегодня в 14:05
Жаль что этот праздник проходит без нас
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