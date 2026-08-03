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Дортмундская «Боруссия» подписала хавбека сборной Греции

сегодня, 14:44

«Боруссия» из Дортмунда объявила о подписании атакующего полузащитника «Генка» и сборной Греции Константиноса Карецаса. Контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

Хавбек выступал за первую команду бельгийского клуба с 2024-го.

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