Дортмундская «Боруссия» подписала хавбека сборной Греции

«Боруссия» из Дортмунда объявила о подписании атакующего полузащитника «Генка» и сборной Греции Константиноса Карецаса. Контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.
Хавбек выступал за первую команду бельгийского клуба с 2024-го.
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