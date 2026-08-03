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В «Ростове» заявили, что не рассматривают Гусева на смену Альбе

сегодня, 15:21

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка прокомментировал информацию «РБ Спорт», согласно которой главным кандидатом на должность главного тренера в случае увольнения Джонатана Альбы будет бывший рулевой московского «Динамо» Ролан Гусев.

Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чём не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда.

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