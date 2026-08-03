Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Васильев перешёл из «Зенита» в «Оренбург»

сегодня, 15:38

«Оренбург» подписал полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.

Воспитанник академии клуба из Санкт-Петербурга дебютировал в первой команде 15 июля 2023 года в матче Суперкубка России. Прошлый сезон провёл в аренде в «Сочи».

Подписывайся в ВК
Все новости
Оренбург  Зенит  Васильев Дмитрий
Источник: Телеграм-канал «Зенита» Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
Официально«Балтика» подписала французского защитника
01 августа
«Рубин» будет искать игроков не только на позицию Даку
01 августа
Глава клуба Медиалиги о Дзюбе: «Будем ждать его»
01 августа
Агент Виньяса объяснил, почему уругваец не перешёл в «Спартак»
31 июля
ОфициальноСмелов перешёл в «Динамо» из Махачкалы
31 июля
Мампасси покинул «Локомотив»
31 июля
Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:47
Ждали пока Зенит приедет в Оренбург и там оставили?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 