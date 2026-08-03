Васильев перешёл из «Зенита» в «Оренбург»

сегодня, 15:38

«Оренбург» подписал полузащитника «Зенита» .

Воспитанник академии клуба из Санкт-Петербурга дебютировал в первой команде 15 июля 2023 года в матче Суперкубка России. Прошлый сезон провёл в аренде в «Сочи».