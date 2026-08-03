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Инфантино хочет получить поддержку у администрации Трампа

сегодня, 16:24

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет, чтобы администрация Дональда Трампа помогла ему остаться в должности и запланировал частные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио в понедельник на фоне растущего давления с требованием его отставки из-за плана продажи доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщило издание New York Post, два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что глава организации проведёт телефонный разговор с Рубио после 9 утра по восточному времени. Один из инсайдеров, знакомый с ситуацией, сказал:

Он хотел связаться с секретарём и поговорить о том, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что дело в защите рабочих мест. На данный момент речь не идёт ни о чём другом.

Второй источник отметил, что руководитель чувствует себя изолированным из-за большого потока негативных публикаций в СМИ:

Он ищет влиятельных союзников, которые могли бы публично его поддержать.

Источники также сообщают, что специалист неоднократно пытался, но безуспешно, связаться по телефону с Трампом после того, как на днях проект был свёрнут.

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Перевод с nypost.com Фото: Соцсети Джанни Инфантино
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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 17:13
Инфантино, оказывается, ещё и туп как пробка.
И оттого ему невдомёк, что оранжевый президент взаимодействует только с теми, кто кажется ему победителем.
Лысый махинатор сейчас на победителя не похож..
felix
felix
сегодня в 16:52
Как сказал Трамп: это будет хорошая сделка))))
vb8ew7m39eda
vb8ew7m39eda
сегодня в 16:45
В лучшем случае получит от своего кореша медаль "Лучший друг Баллогуна"
srwh3y59yhw2
srwh3y59yhw2
сегодня в 16:27
У Трампа не хватит мощи, чтобы запугать всех, а десяток-другой запуганных ничего не решит.
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