Инфантино хочет получить поддержку у администрации Трампа

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Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) хочет, чтобы администрация помогла ему остаться в должности и запланировал частные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио в понедельник на фоне растущего давления с требованием его отставки из-за плана продажи доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщило издание New York Post, два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что глава организации проведёт телефонный разговор с Рубио после 9 утра по восточному времени. Один из инсайдеров, знакомый с ситуацией, сказал:

Он хотел связаться с секретарём и поговорить о том, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что дело в защите рабочих мест. На данный момент речь не идёт ни о чём другом.

Второй источник отметил, что руководитель чувствует себя изолированным из-за большого потока негативных публикаций в СМИ :

Он ищет влиятельных союзников, которые могли бы публично его поддержать.

Источники также сообщают, что специалист неоднократно пытался, но безуспешно, связаться по телефону с Трампом после того, как на днях проект был свёрнут.