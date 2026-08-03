Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет, чтобы администрация Дональда Трампа помогла ему остаться в должности и запланировал частные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио в понедельник на фоне растущего давления с требованием его отставки из-за плана продажи доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.
Как сообщило издание New York Post, два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что глава организации проведёт телефонный разговор с Рубио после 9 утра по восточному времени. Один из инсайдеров, знакомый с ситуацией, сказал:
Он хотел связаться с секретарём и поговорить о том, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что дело в защите рабочих мест. На данный момент речь не идёт ни о чём другом.
Второй источник отметил, что руководитель чувствует себя изолированным из-за большого потока негативных публикаций в СМИ:
Он ищет влиятельных союзников, которые могли бы публично его поддержать.
Источники также сообщают, что специалист неоднократно пытался, но безуспешно, связаться по телефону с Трампом после того, как на днях проект был свёрнут.
И оттого ему невдомёк, что оранжевый президент взаимодействует только с теми, кто кажется ему победителем.
Лысый махинатор сейчас на победителя не похож..