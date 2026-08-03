Почеттино продлил контракт со сборной США

сегодня, 16:48

Федерация футбола США продлила контракт с главным тренером национальной сборной . Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

При этом полномочия специалиста будут расширены: он и его штаб станут консультировать и оказывать поддержку Федерации футбола страны в вопросах комплексного развития системы подготовки национальной сборной, молодёжного футбола, подготовки тренеров, сотрудничества с профессиональными лигами и других технических аспектов, касающихся всего футбольного сообщества.