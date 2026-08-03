Почеттино продлил контракт со сборной США

Федерация футбола США продлила контракт с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.
При этом полномочия специалиста будут расширены: он и его штаб станут консультировать и оказывать поддержку Федерации футбола страны в вопросах комплексного развития системы подготовки национальной сборной, молодёжного футбола, подготовки тренеров, сотрудничества с профессиональными лигами и других технических аспектов, касающихся всего футбольного сообщества.
Аргентинец возглавил команду в сентябре 2024-го. Под его руководством она на домашнем чемпионате мира-2026, который страна принимала вместе с Канадой и Мексикой, дошла до 1/8 финала плей-офф, где уступила Бельгии (1:4). При Почеттино был установлен рекорд «звёздно-полосатых» по количеству побед на одном ЧМ.