Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В «Балтике» озвучили цель команды на новый сезон

сегодня, 17:29

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов озвучил цель команды на новый сезон.

Не стал бы торопиться с задачами. Да, мы обыграли «Динамо», это очень серьезный соперник с сильным составом, один из грандов РПЛ. Но пока это только начало чемпионата, думаю, этот сезон будет посложнее прошлого. Соперники нас изучили, мы уже не являемся «андердогами», другие команды настраиваются на «Балтику» по‑другому. И еще они ориентируются на нас, на наш результат.

В идеале — повторить результат прошлого сезона, и даже если получится занять место чуть ниже, ничего страшного не произойдет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов высказался о поражении «Ахмата» в игре со «Спартаком»
Сегодня, 00:01
Карседо: «„Спартак“ проявил характер в волевой победе над „Ахматом“»
Вчера, 23:19
Василенко прокомментировал поражение «Факела» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:14
Мусаев: «Матч с „Факелом“ должен стать для „Краснодара“ уроком»
Вчера, 22:45
Кривцов: «„Краснодар“ вел 3:0 и немного расслабился»
Вчера, 22:01
Канчельскис: «„Зенит“ выглядит увереннее всех»
Вчера, 21:43
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:38
Главное, и это хорошо. Балтика пришла в РПЛ всерьез и надолго. И это радует!
jdrhqhx88gn9
jdrhqhx88gn9
сегодня в 18:29
Вполне реальный взгляд на ситуацию
4gg5heua6h28
4gg5heua6h28
сегодня в 18:13
В первую пятерку точно можно попасть и повториться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 