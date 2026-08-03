В «Балтике» озвучили цель команды на новый сезон

Генеральный директор «Балтики» озвучил цель команды на новый сезон.

Не стал бы торопиться с задачами. Да, мы обыграли «Динамо», это очень серьезный соперник с сильным составом, один из грандов РПЛ . Но пока это только начало чемпионата, думаю, этот сезон будет посложнее прошлого. Соперники нас изучили, мы уже не являемся «андердогами», другие команды настраиваются на «Балтику» по‑другому. И еще они ориентируются на нас, на наш результат.

В идеале — повторить результат прошлого сезона, и даже если получится занять место чуть ниже, ничего страшного не произойдет.