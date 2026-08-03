Хендерсон прокомментировал переход в «Челси»

Новичок «Челси» высказался о переходе в лондонский коллектив. С футболистом был заключен двухлетний контракт.

Для меня самое главное — ежедневно выкладываться на максимум, как на поле, так и за его пределами, с первого дня и до момента ухода. Я хочу оставаться тем человеком, которым был на протяжении всей своей карьеры, и делать всё возможное, чтобы помогать партнёрам и всей команде.

Наша главная задача — быть конкурентоспособными и добиваться успеха. Впереди нас ждёт долгий путь, и предстоит ещё много работы.