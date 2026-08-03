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Хендерсон прокомментировал переход в «Челси»

сегодня, 19:47

Новичок «Челси» Джордан Хендерсон высказался о переходе в лондонский коллектив. С футболистом был заключен двухлетний контракт.

Для меня самое главное — ежедневно выкладываться на максимум, как на поле, так и за его пределами, с первого дня и до момента ухода. Я хочу оставаться тем человеком, которым был на протяжении всей своей карьеры, и делать всё возможное, чтобы помогать партнёрам и всей команде.

Наша главная задача — быть конкурентоспособными и добиваться успеха. Впереди нас ждёт долгий путь, и предстоит ещё много работы.

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amm6sug8z6h7
amm6sug8z6h7
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