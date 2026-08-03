Дьяков: «В „Спартаке“ у Даку не будет проблем с адаптацией»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на возможный трансфер из казанского «Рубина» в московский «Спартак».

Уход Даку – потеря ключевого игрока для «Рубина». Не думаю, что команда теперь будет бороться за выживание. Всё не так ужасающе, но борьбы за высокие места не будет. «Рубин» сейчас получит деньги, сможет приобрести кого-то. Вопрос, насколько новый форвард впишется в игру команды. Не думаю, что «Рубин» в итоге будет ниже восьмого места.