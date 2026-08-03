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Дьяков: «В „Спартаке“ у Даку не будет проблем с адаптацией»

сегодня, 21:20

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на возможный трансфер Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в московский «Спартак».

Уход Даку – потеря ключевого игрока для «Рубина». Не думаю, что команда теперь будет бороться за выживание. Всё не так ужасающе, но борьбы за высокие места не будет. «Рубин» сейчас получит деньги, сможет приобрести кого-то. Вопрос, насколько новый форвард впишется в игру команды. Не думаю, что «Рубин» в итоге будет ниже восьмого места.

Для «Спартака» это супертоповое приобретение: объективная цена, игрок с опытом РПЛ, хороший бомбардир. Проблем с адаптацией не будет. Думаю, Даку будет забивать ещё больше, чем в «Рубине».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года.

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Рубин  Спартак М  Даку Мирлинд
Источник: metaratings.ru Фото: Globallookpress
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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:45
Я как обычно, со своей колокольни. Где оф. инфа? Ну тут уж к народному творчеству, " дыма без огня..." О какой адаптации речь ведется мне неведомо, человек в России сколько лет отыграл? Остается предположить, что опосля Казани к Москве ему адаптироваться предстоит. Ну такое, для шуток. "Для Спартака это супертоповое приобретение". Помнится в Греции подороже купили, я это к чему. Ну понятно один из лучших форвардов РПЛ, и...? Условно дрожи "Зенит", хотя кто-то в Греции тоже много забивал.Ох уж эти "эксперты". Как-то так.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:29
Главное вписаться в коллектив и если это получиться , то и голы будут. Даку топовый нап...ждем...
Гость
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