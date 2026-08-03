Дьяков: «В „Спартаке“ у Даку не будет проблем с адаптацией»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на возможный трансфер Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в московский «Спартак».
Уход Даку – потеря ключевого игрока для «Рубина». Не думаю, что команда теперь будет бороться за выживание. Всё не так ужасающе, но борьбы за высокие места не будет. «Рубин» сейчас получит деньги, сможет приобрести кого-то. Вопрос, насколько новый форвард впишется в игру команды. Не думаю, что «Рубин» в итоге будет ниже восьмого места.
Для «Спартака» это супертоповое приобретение: объективная цена, игрок с опытом РПЛ, хороший бомбардир. Проблем с адаптацией не будет. Думаю, Даку будет забивать ещё больше, чем в «Рубине».
Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года.