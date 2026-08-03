Федотов: «В Грозном была сложная игра для Фролова»

Бывший арбитр оценил работу судьи Антона Фролова в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Красно-белые победили со счётом 2:1.

Сложная игра для Фролова, моменты полетели аж со второй минуты. В случае с пенальти в ворота «Спартака» понятно, что это проблемы Максименко. Нельзя говорить, что он тянул время, хотя на 89-й минуте это бы так и выглядело. Он поставил мяч и зачем-то катнул Ву, а тот не нашёл ничего лучше, чем дотронуться до мяча рукой.

Некоторые начинают цепляться, якобы изменения в правилах касаются только аутов, но ничего подобного. Ауты, угловые, удары от ворот и прочее — это всё возобновление игры. Во всех этих случаях при неправильном вводе мяча может применяться принцип преимущества. Если бы Ву коснулся мяча ногой и пошла атака «Спартака», то арбитр попросил бы перебить, поскольку Максименко бил по катящемуся мячу.

Однако тут включился принцип преимущества и произошло более серьёзное нарушение в виде игры рукой. Откатываться к неправильному вводу мяча в такой ситуации уже никто не будет. И так сейчас везде. Для меня это простой момент, для Фролова он оказался ещё проще. Обратите внимание, насколько быстро он разобрался. Даже не замешкался! Значит, об этом говорили и это показывали. Плюс не забываем объяснения Розетти по аналогичному моменту у Сухого в матче «Крыльев Советов» с «Динамо» Махачкала, когда решение не назначить 11-метровый признали ошибочным.