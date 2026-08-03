Роналду пригласил Месси на свадьбу

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и Джорджина Родригес готовятся официально оформить свои отношения. Свадебная церемония может состояться уже в субботу, 8 августа, на острове Мадейра.

По данным журналиста Эсегбоны Луиса, среди приглашённых гостей значатся сразу несколько мировых звёзд спорта, в том числе и .

Роналду и Джорджина состоят в отношениях около десяти лет. За это время у пары родились двое общих детей, а вместе они воспитывают пятерых детей.