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Роналду пригласил Месси на свадьбу

сегодня, 22:29

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес готовятся официально оформить свои отношения. Свадебная церемония может состояться уже в субботу, 8 августа, на острове Мадейра.

По данным журналиста Эсегбоны Луиса, среди приглашённых гостей значатся сразу несколько мировых звёзд спорта, в том числе Лионель Месси и Неймар.

Роналду и Джорджина состоят в отношениях около десяти лет. За это время у пары родились двое общих детей, а вместе они воспитывают пятерых детей.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 22:53
Сын наверное попросил он помнится за Месси топит не за батю
Nenash
Nenash
сегодня в 22:48
Месси подвёл нашего Криштика.. Он не сможет подарить ему на свадьбу Кубок Мира-26.. Придётся дарить деньгами.. 🤭😄💵💶
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:46
Ещё в прошлом году в интервью с Морганом кр7 заговорил о свадьбе.. и отметил, что свадьба будет после завоевания кубка мира)) недоделанный завоеватель в общем
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 22:41
У Криштиану Роналду пятеро детей, и они появились на свет в разных обстоятельствах.
Криштиану-младший (родился 17 июня 2010 года). Это первенец футболиста. Личность его биологической матери Роналду публично не раскрывает. По некоторым данным, ребёнок появился на свет благодаря суррогатной матери.
Близнецы Ева и Матео (родились в июне 2017 года). Они также появились на свет с помощью суррогатной матери.
Алана Мартина (родилась в ноябре 2017 года). Это первый общий ребёнок Роналду и его невесты Джорджины Родригес.
Белла Эмеральда (родилась 18 апреля 2022 года). Она стала вторым общим ребёнком пары. К сожалению, вместе с ней должен был родиться и мальчик, но он умер при родах.
Где-то так.
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