Роналду пригласил Месси на свадьбу

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес готовятся официально оформить свои отношения. Свадебная церемония может состояться уже в субботу, 8 августа, на острове Мадейра.
По данным журналиста Эсегбоны Луиса, среди приглашённых гостей значатся сразу несколько мировых звёзд спорта, в том числе Лионель Месси и Неймар.
Роналду и Джорджина состоят в отношениях около десяти лет. За это время у пары родились двое общих детей, а вместе они воспитывают пятерых детей.
Криштиану-младший (родился 17 июня 2010 года). Это первенец футболиста. Личность его биологической матери Роналду публично не раскрывает. По некоторым данным, ребёнок появился на свет благодаря суррогатной матери.
Близнецы Ева и Матео (родились в июне 2017 года). Они также появились на свет с помощью суррогатной матери.
Алана Мартина (родилась в ноябре 2017 года). Это первый общий ребёнок Роналду и его невесты Джорджины Родригес.
Белла Эмеральда (родилась 18 апреля 2022 года). Она стала вторым общим ребёнком пары. К сожалению, вместе с ней должен был родиться и мальчик, но он умер при родах.
Где-то так.