«Вильярреал» подписал Гулачи

сегодня, 23:18

Испанский «Вильярреал» объявил о переходе опытного венгерского голкипера из немецкого «РБ Лейпциг».

36-летний вратарь подписал с клубом контракт сроком на два года.

Гулачи выступал за «РБ Лейпциг» с 2015 года.