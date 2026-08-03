«Вильярреал» подписал Гулачи

Испанский «Вильярреал» объявил о переходе опытного венгерского голкипера Петера Гулачи из немецкого «РБ Лейпциг».
36-летний вратарь подписал с клубом контракт сроком на два года.
Гулачи выступал за «РБ Лейпциг» с 2015 года.
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