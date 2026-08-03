Сёмин: «Слуцкий очень быстро найдёт команду в РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос про Леонида Слуцкого. По его мнению, после увольнения из «Шанхай Шэньхуа» специалист найдет работу в РПЛ.
Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер. Таких специалистов в нашей лиге не очень много.
Важно, чтобы Слуцкий сам захотел вернуться в Премьер-лигу. В Китае он прекрасно работал, «Шанхай Шэньхуа» был на самом верху. Победа в Суперкубке Китая говорит о высокой квалификации Леонида Слуцкого.
Все 36 игроков «Шанхай Шэньхуа» стоят 15 млн....поэтому ещё вопрос...прогрессировал ли он как тренер....
Хотя надо признать он и до этого путешествия был неплохим специалистом....