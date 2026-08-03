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Сёмин: «Слуцкий очень быстро найдёт команду в РПЛ»

вчера, 23:51

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос про Леонида Слуцкого. По его мнению, после увольнения из «Шанхай Шэньхуа» специалист найдет работу в РПЛ.

Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер. Таких специалистов в нашей лиге не очень много.

Важно, чтобы Слуцкий сам захотел вернуться в Премьер-лигу. В Китае он прекрасно работал, «Шанхай Шэньхуа» был на самом верху. Победа в Суперкубке Китая говорит о высокой квалификации Леонида Слуцкого.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:24
Можно подумать Слуцкий из Ла Лиги возвращается....
Все 36 игроков «Шанхай Шэньхуа» стоят 15 млн....поэтому ещё вопрос...прогрессировал ли он как тренер....
Хотя надо признать он и до этого путешествия был неплохим специалистом....
Гость
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