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Состав «Факела» пополнил марокканец Эль-Мхассани

сегодня, 00:27

«Факел» объявил о подписании контракта с марокканским защитником Ходейфой Эль-Мхассани.

26-летний футболист присоединился к воронежскому клубу в статусе свободного агента. Стороны заключили соглашение по схеме «2+1».

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:05, ред.
Посмотрим на него в деле. Свободный агент часто внушает подозрение...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:38
Нармальное усиление обороны !
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