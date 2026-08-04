Состав «Факела» пополнил марокканец Эль-Мхассани

«Факел» объявил о подписании контракта с марокканским защитником Ходейфой Эль-Мхассани.
26-летний футболист присоединился к воронежскому клубу в статусе свободного агента. Стороны заключили соглашение по схеме «2+1».
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