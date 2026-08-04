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Глушенков хочет получать в «Зените» около 28 млн рублей в месяц

сегодня, 00:42

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассчитывает на существенное повышение зарплаты при подписании нового контракта с петербургским клубом.

Футболист хочет зарабатывать не менее 27,75 млн рублей в месяц.

Действующее соглашение Глушенкова с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2028 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:02
А не пора ли вводить потолок зарплат. Хороший детский сад прямо сейчас стоит меньше 300 миллионов рублей. Может хватит дразнить людей такими цифрами? Или для футболистов нескольких команд уже коммунизм наступил? Я думаю в той же Италии подобную зарплату получают немногие игроки...
баск
баск
сегодня в 01:00
Безумный Макс- шустрый парень, что и говорить)
Злые языки болтают, что ноги у этого требования Глушенкова растут из претензий Зенита на Тюкавина.

Косте именно такую зарплату питерские и обещали, и Глушенков, прослышав об этом, задался простым вопросом- "Я что, дешевле этого Тюкавина? И озадачил руководство Зенита- "Насыпайте мне столько же, а то уйду!"

Зенит прям как унтер-офицерская вдова у Гоголя..))
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