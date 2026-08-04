Глушенков хочет получать в «Зените» около 28 млн рублей в месяц

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассчитывает на существенное повышение зарплаты при подписании нового контракта с петербургским клубом.
Футболист хочет зарабатывать не менее 27,75 млн рублей в месяц.
Действующее соглашение Глушенкова с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2028 года.
Злые языки болтают, что ноги у этого требования Глушенкова растут из претензий Зенита на Тюкавина.
Косте именно такую зарплату питерские и обещали, и Глушенков, прослышав об этом, задался простым вопросом- "Я что, дешевле этого Тюкавина? И озадачил руководство Зенита- "Насыпайте мне столько же, а то уйду!"
Зенит прям как унтер-офицерская вдова у Гоголя..))