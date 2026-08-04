Глушенков хочет получать в «Зените» около 28 млн рублей в месяц

сегодня, 00:42

Полузащитник «Зенита» рассчитывает на существенное повышение зарплаты при подписании нового контракта с петербургским клубом.

Футболист хочет зарабатывать не менее 27,75 млн рублей в месяц.

Действующее соглашение Глушенкова с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2028 года.