Ферран Торрес: «„Барселона“ должна показать, что любит меня»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о слухах о своём возможном переходе в ПСЖ и переговорах по новому контракту. В интервью он заявил, что клуб должен доказать свою заинтересованность в нём.
«Барселона» должна показать, что любит меня. Они могут прийти и вести переговоры; в конце концов, всё будет обсуждаться. Когда такие клубы, как ПСЖ, хотят тебя, это хорошо. У меня есть контракт, поэтому я могу ждать и принимать решения.
Контракт 26-летнего испанца, который стал чемпионом мира в 2026 году, истекает через год. Источники полагают, что он использует интерес ПСЖ для повышения зарплаты.