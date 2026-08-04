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Ферран Торрес: «„Барселона“ должна показать, что любит меня»

сегодня, 08:15

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о слухах о своём возможном переходе в ПСЖ и переговорах по новому контракту. В интервью он заявил, что клуб должен доказать свою заинтересованность в нём.

«Барселона» должна показать, что любит меня. Они могут прийти и вести переговоры; в конце концов, всё будет обсуждаться. Когда такие клубы, как ПСЖ, хотят тебя, это хорошо. У меня есть контракт, поэтому я могу ждать и принимать решения.

Контракт 26-летнего испанца, который стал чемпионом мира в 2026 году, истекает через год. Источники полагают, что он использует интерес ПСЖ для повышения зарплаты.

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 08:44
Сеньор Торрес решил что его зовут Лионель)
tk6t5dqsp729
tk6t5dqsp729
сегодня в 08:17
Скажите, какой интим!
Гость
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