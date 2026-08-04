Ферран Торрес: «„Барселона“ должна показать, что любит меня»

сегодня, 08:15

Нападающий «Барселоны» высказался о слухах о своём возможном переходе в ПСЖ и переговорах по новому контракту. В интервью он заявил, что клуб должен доказать свою заинтересованность в нём.

«Барселона» должна показать, что любит меня. Они могут прийти и вести переговоры; в конце концов, всё будет обсуждаться. Когда такие клубы, как ПСЖ , хотят тебя, это хорошо. У меня есть контракт, поэтому я могу ждать и принимать решения.