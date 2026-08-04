Экс-футболист сборной России Нойштедтер завершил карьеру

сегодня, 08:19

Экс-защитник и полузащитник сборной России решил завершить профессиональную карьеру в 38 лет.

В начале августа он стал членом тренерского штаба бельгийского «Вестерло», за который выступал с февраля 2022 года. До этого играл за «Майнц», «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Шальке», «Фенербахче» и московское «Динамо».

Выступал в сборной России, за которую провёл 13 матчей, забив один гол. Был в составе национальной команды на чемпионате Европы 2016 года и домашнем чемпионате мира в 2018-м.