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Экс-футболист сборной России Нойштедтер завершил карьеру

сегодня, 08:19

Экс-защитник и полузащитник сборной России Роман Нойштедтер решил завершить профессиональную карьеру в 38 лет.

В начале августа он стал членом тренерского штаба бельгийского «Вестерло», за который выступал с февраля 2022 года. До этого играл за «Майнц», «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Шальке», «Фенербахче» и московское «Динамо».

Выступал в сборной России, за которую провёл 13 матчей, забив один гол. Был в составе национальной команды на чемпионате Европы 2016 года и домашнем чемпионате мира в 2018-м.

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Вестерло  Нойштедтер Роман
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Соцсети Романа Нойштедтера
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