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Исак: «Предстоит много работы перед стартом сезона»

сегодня, 08:28

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак прокомментировал поражение от «Лидса» (2:4) в товарищеском матче в турне по США. Он провёл первый тайм под руководством нового тренера Андони Ираолы и отметил, что команде требуется много работы перед стартом сезона.

Сейчас ранний этап подготовки, но тренировки проходят хорошо. Нам всем нравятся идеи Ираолы, это позитивно, но впереди ещё долгий путь. Предстоит много работы.

Исак вернулся в строй после участия в чемпионате мира 2026 года, где он сыграл четыре матча за сборную Швеции. «Ливерпуль» завершил американское турне, а следующий матч проведёт против «Монако» на «Энфилде».

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