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Нгамалё перешёл в «Пафос»

сегодня, 08:29

Вингер Муми Нгамалё стал игроком кипрского «Пафоса». Контракт рассчитан до лета 2028 года.

В июне футболист покинул московское «Динамо», за которое выступал с сентября 2022-го.

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Пафос  Нгамалё Муми
Перевод с pafosfc.com.cy Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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