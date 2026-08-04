Бернарду Силва: «Когда позвонил „Реал“, я не мог отказать»

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Полузащитник прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Реал Мадрид». В первом интервью после прибытия в Мадрид португалец признался, что не мог отказать клубу.

Когда позвал «Реал», невозможно было сказать «нет». Я не раздумывал. С детства мы смотрели команды , он всегда ставил Португалию на высший уровень. Я счастлив начать работу с ним.

31-летний игрок провёл первую тренировку под руководством Жозе Моуриньо. Он отметил, что хочет помочь «Реалу» продолжать побеждать: