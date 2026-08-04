Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2026/2027

Бернарду Силва: «Когда позвонил „Реал“, я не мог отказать»

сегодня, 08:44

Полузащитник Бернарду Силва прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Реал Мадрид». В первом интервью после прибытия в Мадрид португалец признался, что не мог отказать клубу.

Когда позвал «Реал», невозможно было сказать «нет». Я не раздумывал. С детства мы смотрели команды Жозе Моуриньо, он всегда ставил Португалию на высший уровень. Я счастлив начать работу с ним.

31-летний игрок провёл первую тренировку под руководством Жозе Моуриньо. Он отметил, что хочет помочь «Реалу» продолжать побеждать:

Это клуб, чья история говорит сама за себя. Я здесь, чтобы помогать команде побеждать.

Подписывайся в ВК
Все новости
Исак: «Предстоит много работы перед стартом сезона»
Сегодня, 08:28
Ферран Торрес: «„Барселона“ должна показать, что любит меня»
Сегодня, 08:15
Вальдано: «Роналду можно считать одним из величайших игроков в истории»
Сегодня, 00:01
Моуриньо: «Кин — монстр, мои защитники не справились»
Вчера, 00:10
Флик о Рэшфорде: «Я буду по нему скучать»
02 августа
Буффон назвал Серию А транзитным чемпионатом
02 августа
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 