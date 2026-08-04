В ЦСКА отказались от Жуана и прояснили ситуацию с Койта

Директор по коммуникациям ЦСКА сообщил, что нападающий «Гёзтепе» не присоединится к московской команде.

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гёзтепе» за профессиональный и конструктивный диалог.

Также Брейдо рассказал о ситуации с оплатой трансфера форварда со стороны «Генчлербирлиги»:

По информации турецких СМИ , ПФК ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА , в то время как «Генчлербирлиги» проявлял инициативу. Это абсолютная неправда.

Стоит начать с того, что первый транш в рамках ещё арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провёл в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчётов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА , где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил ещё неделю, однако вопрос вновь не был решён. Мы снова обратились в ФИФА , и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся ещё 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки.