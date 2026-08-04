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В ЦСКА отказались от Жуана и прояснили ситуацию с Койта

сегодня, 08:51

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий «Гёзтепе» Жуан не присоединится к московской команде.

ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вёл переговоры с турецким клубом «Гёзтепе».

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гёзтепе» за профессиональный и конструктивный диалог.

Также Брейдо рассказал о ситуации с оплатой трансфера форварда Секу Койта со стороны «Генчлербирлиги»:

По информации турецких СМИ, ПФК ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА, в то время как «Генчлербирлиги» проявлял инициативу. Это абсолютная неправда.

Стоит начать с того, что первый транш в рамках ещё арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провёл в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчётов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил ещё неделю, однако вопрос вновь не был решён. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся ещё 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:53
Вечно какую-то ерунду скупают. Нет чуйки у лошадок
t49xasxmfxsg
t49xasxmfxsg
сегодня в 09:03
Перемудрили коняшки.... что то скауты совсем бросили работать...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:58
Странные у ЦСКА действия. Где усиление?
Гость
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