«Челси» может отдать Мудрика в аренду в «Страсбур»

сегодня, 08:57

«Челси» рассматривает возможность аренды полузащитника в «Страсбур» для восстановления игровой формы и уверенности. Украинец вернулся после снятия допинговой дисквалификации, но немедленное возвращение в основу лондонского клуба связано с риском, а «Страсбур» мог бы предоставить Мудрику регулярную практику.

Также интерес к игроку проявляют другие клубы АПЛ , но «Челси» вряд ли захочет усиливать прямого конкурента.

Мудрик не играл с ноября 2024 года из-за допингового бана. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2031 года.