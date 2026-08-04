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«Челси» может отдать Мудрика в аренду в «Страсбур»

сегодня, 08:57

«Челси» рассматривает возможность аренды полузащитника Михаила Мудрика в «Страсбур» для восстановления игровой формы и уверенности. Украинец вернулся после снятия допинговой дисквалификации, но немедленное возвращение в основу лондонского клуба связано с риском, а «Страсбур» мог бы предоставить Мудрику регулярную практику.

Также интерес к игроку проявляют другие клубы АПЛ, но «Челси» вряд ли захочет усиливать прямого конкурента.

Мудрик не играл с ноября 2024 года из-за допингового бана. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2031 года.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:13
"Также интерес к игроку проявляют другие клубы АПЛ, но «Челси» вряд ли захочет усиливать прямого конкурента."

Если он Челси не усилит, как он может усилить конкурентов?) Чего переживать?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:07
Перегрузка нужна Мудрику.
Страсбур хорошая команда для этого
Mangur
Mangur
сегодня в 08:59
Ситуация понятная. Не подошёл по уровню
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:59
Правильно,надо восстанавливать форму.
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