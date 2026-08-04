Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал футболистом «Коло-Коло».
Игрок получил широкую известность после выступлений на чемпионате мира: африканская команда на своём дебютном мировом первенстве вышла со второго места из группы с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, а в 1/16 финала плей-офф уступила Аргентине (2:3 в дополнительное время).
Предыдущим клубом голкипера был португальский «Шавеш» из второй лиги.
Возинье к счастью не дал Бог!
И вот теперь по Божьей воле,
Не квасу предпочтение отдаст, а кола Коле...!!!