Возинья перешёл в «Коло-Коло»

сегодня, 09:11

Вратарь сборной Кабо-Верде стал футболистом «Коло-Коло».

Игрок получил широкую известность после выступлений на чемпионате мира: африканская команда на своём дебютном мировом первенстве вышла со второго места из группы с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, а в 1/16 финала плей-офф уступила Аргентине (2:3 в дополнительное время).

Предыдущим клубом голкипера был португальский «Шавеш» из второй лиги.