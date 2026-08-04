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Возинья перешёл в «Коло-Коло»

сегодня, 09:11

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал футболистом «Коло-Коло».

Игрок получил широкую известность после выступлений на чемпионате мира: африканская команда на своём дебютном мировом первенстве вышла со второго места из группы с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, а в 1/16 финала плей-офф уступила Аргентине (2:3 в дополнительное время).

Предыдущим клубом голкипера был португальский «Шавеш» из второй лиги.

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:14
Коло - популярный клуб Чили. решили просто бабла на фамилии покосить, на футболках. клуб разматывает всех в чемпе - ему то точно необходим вратарь которому пятый десяток)))
shur
shur
сегодня в 09:35
...Возить по полю игроков,
Возинье к счастью не дал Бог!
И вот теперь по Божьей воле,
Не квасу предпочтение отдаст, а кола Коле...!!!
Гость
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