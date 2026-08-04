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Умяров: «„Спартак“ чувствовал давление судей в матче с „Ахматом“»

сегодня, 09:16
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что его команда испытывала давление со стороны судей с первых минут матча 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Встречу в Грозном обслуживала бригада Антона Фролова.

Когда в первые 15–20 минут происходит 2–3 чистых момента, я выбиваю и играю в мяч, и даже Касинтура говорит, что всё было чисто, но судья свистит — это тяжело. Учитывая, что соперник качественный, плюс в Грозном всегда непросто играть, когда начинается такое давление со стороны судей, то вся команда это чувствует. И очень хорошо, что удалось это перебороть и победить.

Также Умяров прокомментировал эпизод с наступом на ногу Руслана Литвинова. Он отметил, что следы от шипов на голени партнёра вызвали сомнения в объективности арбитра.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:15
Надо запретить игрокам анализировать, оценивать действия судей, а журналистам печатать "подпольные" высказывания. Есть, в каждой команде пресс-центр, пусть высказывает официально свои претензии судьям, а игроки обсуждают их действия в раздевалке.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:54
Весь сезон будет такое давление
Гость
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