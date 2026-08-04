Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

Ковачич останется в «Манчестер Сити» до истечения контракта

сегодня, 09:30

Полузащитник Матео Ковачич останется в «Манчестер Сити» на предстоящий сезон. Клуб и игрок провели переговоры, и хорват будет частью команды Энцо Марески, несмотря на слухи о возвращении в «Интер».

Я не чувствовал вопросов от клуба. Я говорил с ними, они сказали, что рассчитывают на меня. Это было важно услышать.

Контракт 32-летнего футболиста истекает через год. В прошлом сезоне он пропустил большую часть игр из-за травмы ахилла, но теперь готов доказать свою значимость при новом тренере. Его решение даёт ясность в полузащите «Сити», где продолжаются споры о будущем Родри.

Подписывайся в ВК
Все новости
Манчестер Сити  Ковачич Матео  Родри  Мареска Энцо
Перевод с manchestereveningnews.co.uk Фото: Mikhail Shapaev, The Football Union of Russia
ОфициальноДжеко продлил контракт с «Шальке»
Сегодня, 09:02
Глушенков хочет получать в «Зените» около 28 млн рублей в месяц
Сегодня, 00:42
Хендерсон прокомментировал переход в «Челси»
Вчера, 19:47
ОфициальноПочеттино продлил контракт со сборной США
Вчера, 16:48
Кейн хочет продлить контракт с «Баварией» и сыграть на ЧМ-2030
02 августа
Менди опроверг слухи о расторжении контракта с «Реалом»
02 августа
Все комментарии
v86y2h4u2cjy
v86y2h4u2cjy
сегодня в 09:41
Годик можно и потерпеть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 