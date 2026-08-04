Ковачич останется в «Манчестер Сити» до истечения контракта

сегодня, 09:30

Полузащитник останется в «Манчестер Сити» на предстоящий сезон. Клуб и игрок провели переговоры, и хорват будет частью команды , несмотря на слухи о возвращении в «Интер».

Я не чувствовал вопросов от клуба. Я говорил с ними, они сказали, что рассчитывают на меня. Это было важно услышать.

Контракт 32-летнего футболиста истекает через год. В прошлом сезоне он пропустил большую часть игр из-за травмы ахилла, но теперь готов доказать свою значимость при новом тренере. Его решение даёт ясность в полузащите «Сити», где продолжаются споры о будущем .