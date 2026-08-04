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Кержаков: «Формат Кубка России несправедлив»

сегодня, 09:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавтра в 20:45 Не начался

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков раскритиковал формат Кубка России, заявив, что команды, проигравшие в Пути РПЛ, должны вылетать из турнира, а не опускаться в Путь регионов.

Мне нравится в этом формате то, что футболисты, не получающие практики в чемпионате, могут получить её в Кубке. Но ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Считаю, что команда должна сразу вылетать.

«Зенит» в среду проведёт первый матч группового этапа Кубка России против «Балтики».

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:53
Он реально тренер вратарей в Зените?😁
Гость
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