Кержаков: «Формат Кубка России несправедлив»

сегодня, 09:42

Тренер вратарей «Зенита» раскритиковал формат Кубка России, заявив, что команды, проигравшие в Пути РПЛ , должны вылетать из турнира, а не опускаться в Путь регионов.

Мне нравится в этом формате то, что футболисты, не получающие практики в чемпионате, могут получить её в Кубке. Но ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Считаю, что команда должна сразу вылетать.

«Зенит» в среду проведёт первый матч группового этапа Кубка России против «Балтики».