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«Астон Вилла» готова предложить 35 млн евро за Бернала

сегодня, 10:14

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере полузащитника «Барселоны» Марка Бернала. Английский клуб готов заплатить за 19-летнего испанца 35 млн евро, но столкнётся с сопротивлением каталонцев.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает Бернала «важной звездой будущего» и называет его неприкасаемым. «Вилла» нуждается в усилении полузащиты после ухода Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед» и травмы Амаду Онана.

Бернал дебютировал за «Барселону» в сезоне-2024/25, но получил тяжёлую травму колена.

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