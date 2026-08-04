«Астон Вилла» готова предложить 35 млн евро за Бернала

сегодня, 10:14

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере полузащитника «Барселоны» . Английский клуб готов заплатить за 19-летнего испанца 35 млн евро, но столкнётся с сопротивлением каталонцев.

Главный тренер «Барселоны» считает Бернала «важной звездой будущего» и называет его неприкасаемым. «Вилла» нуждается в усилении полузащиты после ухода в «Манчестер Юнайтед» и травмы .

Бернал дебютировал за «Барселону» в сезоне-2024/25, но получил тяжёлую травму колена.