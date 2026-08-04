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«Ливерпуль» планирует потратить 320 млн евро на четырёх игроков

сегодня, 11:09

«Ливерпуль» планирует активизироваться на трансферном рынке и потратить около 320 млн евро на четырёх игроков. Главной целью «красных» является вингер ПСЖ Брэдли Баркола.

Французский клуб оценивает 23-летнего игрока в 188 млн евро, но «Ливерпуль» рассчитывает договориться о сумме в 161 млн. Баркола заинтересован в переходе и хочет играть ключевую роль в проекте Андони Ираолы.

Также «Ливерпуль» нацелен на защитника «Астон Виллы» Эзри Консу (80 млн евро) и универсального нападающего «Лилля» Матиаса Фернандеса-Пардо ($80 млн). Конса должен заменить ушедшего Ибраима Конате, а бельгиец способен закрыть сразу несколько позиций в атаке.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:47
Ливерпуль и так рекордно потратился в прошлом сезоне, зачем опять набирать
y-ago
y-ago
сегодня в 11:26
Меня, честно говоря, уже давно перестали удивлять не сами суммы, а то, насколько они оторваны от здравого смысла. Когда за футболиста просят 180–190 миллионов, невольно возникает вопрос: мы ещё говорим о спортивной ценности или уже о биржевых спекуляциях?
Не исключаю, что в итоге Баркола действительно окажется в «Ливерпуле», но если трансфер состоится, сильно удивлюсь, если сумма окажется близкой к 188 миллионам. Скорее всего, это либо элемент торга, либо демонстрация позиции ПСЖ: «не хотим продавать — но если кто-то сойдёт с ума, тогда поговорим».
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:11
Наполеоновские планы))
А четвертый игрок кто?
Гость
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