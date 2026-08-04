«Ливерпуль» планирует потратить 320 млн евро на четырёх игроков

сегодня, 11:09

«Ливерпуль» планирует активизироваться на трансферном рынке и потратить около 320 млн евро на четырёх игроков. Главной целью «красных» является вингер ПСЖ .

Французский клуб оценивает 23-летнего игрока в 188 млн евро, но «Ливерпуль» рассчитывает договориться о сумме в 161 млн. Баркола заинтересован в переходе и хочет играть ключевую роль в проекте .

Также «Ливерпуль» нацелен на защитника «Астон Виллы» (80 млн евро) и универсального нападающего «Лилля» ($80 млн). Конса должен заменить ушедшего , а бельгиец способен закрыть сразу несколько позиций в атаке.