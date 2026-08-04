«Ливерпуль» планирует потратить 320 млн евро на четырёх игроков

«Ливерпуль» планирует активизироваться на трансферном рынке и потратить около 320 млн евро на четырёх игроков. Главной целью «красных» является вингер ПСЖ Брэдли Баркола.
Французский клуб оценивает 23-летнего игрока в 188 млн евро, но «Ливерпуль» рассчитывает договориться о сумме в 161 млн. Баркола заинтересован в переходе и хочет играть ключевую роль в проекте Андони Ираолы.
Также «Ливерпуль» нацелен на защитника «Астон Виллы» Эзри Консу (80 млн евро) и универсального нападающего «Лилля» Матиаса Фернандеса-Пардо ($80 млн). Конса должен заменить ушедшего Ибраима Конате, а бельгиец способен закрыть сразу несколько позиций в атаке.
Не исключаю, что в итоге Баркола действительно окажется в «Ливерпуле», но если трансфер состоится, сильно удивлюсь, если сумма окажется близкой к 188 миллионам. Скорее всего, это либо элемент торга, либо демонстрация позиции ПСЖ: «не хотим продавать — но если кто-то сойдёт с ума, тогда поговорим».
А четвертый игрок кто?