Наумов: «На смену Галактионову в „Локомотиве“ придет Евсеев»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в случае увольнения Михаила Галактионова с поста главного тренера основным кандидатом на его место станет Вадим Евсеев. По его словам, специалист хорошо знаком с клубом и имеет авторитет в команде.
Наумов отметил, что Евсеев уже работал в структуре «Локомотива» и показал себя как квалифицированный тренер. Также он подчеркнул, что решение будет зависеть от руководства клуба и результатов команды в ближайших матчах.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» неудачно стартовал в новом сезоне, что вызвало недовольство руководства и болельщиков. Официальных заявлений по поводу будущего Галактионова пока не было.
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