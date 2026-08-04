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Наумов: «На смену Галактионову в „Локомотиве“ придет Евсеев»

сегодня, 11:25

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в случае увольнения Михаила Галактионова с поста главного тренера основным кандидатом на его место станет Вадим Евсеев. По его словам, специалист хорошо знаком с клубом и имеет авторитет в команде.

Наумов отметил, что Евсеев уже работал в структуре «Локомотива» и показал себя как квалифицированный тренер. Также он подчеркнул, что решение будет зависеть от руководства клуба и результатов команды в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» неудачно стартовал в новом сезоне, что вызвало недовольство руководства и болельщиков. Официальных заявлений по поводу будущего Галактионова пока не было.

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Локомотив М  Галактионов Михаил  Евсеев Вадим  Наумов Николай
Источник: sovsport.ru Фото: Vladimir Sergeev / The Football Union of Russia
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derrik2000
derrik2000
сегодня в 11:38
Сами игроков отдают, о покупках не думают, а виноват - главный тренер.

"А-а-а! Чуть что - сразу Косой!" (с)
Mangur
Mangur
сегодня в 11:30
Евсеев быстро всех научит материться
Гость
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