Наумов: «На смену Галактионову в „Локомотиве“ придет Евсеев»

сегодня, 11:25

Бывший президент «Локомотива» заявил, что в случае увольнения с поста главного тренера основным кандидатом на его место станет . По его словам, специалист хорошо знаком с клубом и имеет авторитет в команде.

Наумов отметил, что Евсеев уже работал в структуре «Локомотива» и показал себя как квалифицированный тренер. Также он подчеркнул, что решение будет зависеть от руководства клуба и результатов команды в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» неудачно стартовал в новом сезоне, что вызвало недовольство руководства и болельщиков. Официальных заявлений по поводу будущего Галактионова пока не было.