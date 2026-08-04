Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Мостовой поддержал переход Батракова в «Галатасарай»

сегодня, 11:39

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался в поддержку возможного перехода футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай». По его словам, турецкий клуб — одна из самых известных команд в Европе.

Конечно, стоит уезжать. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола. Если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. «Галатасарай» — одна из самых известных команд в Европе.

По данным СМИ, «Галатасарай» близок к завершению сделки по трансферу 21-летнего Батракова за 20 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Галатасарай  Локомотив М  Мостовой Александр  Батраков Алексей
Источник: matchtv.ru Фото: Vladimir Pesnya / The Russian Football Union
Слухи«Зениту» всё ещё интересен Батраков
Вчера, 19:27
СлухиНа Ливая Гарсию претендует «Панатинаикос»
Вчера, 00:29
СлухиДаку будет получать в «Спартаке» 3,75 млн евро в год
02 августа
Слухи«Галатасарай» переключился с Батракова на Родриго Мору
02 августа
СлухиТрансфер Батракова может обойтись «Галатасараю» в 20 млн евро
02 августа
СлухиЗарплата Батракова в «Галатасарае» может составить 5 млн евро в год
02 августа
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 