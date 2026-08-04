Мостовой поддержал переход Батракова в «Галатасарай»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался в поддержку возможного перехода футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай». По его словам, турецкий клуб — одна из самых известных команд в Европе.
Конечно, стоит уезжать. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола. Если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. «Галатасарай» — одна из самых известных команд в Европе.
По данным СМИ, «Галатасарай» близок к завершению сделки по трансферу 21-летнего Батракова за 20 млн евро.