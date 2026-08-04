Мостовой поддержал переход Батракова в «Галатасарай»

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Бывший полузащитник сборной России высказался в поддержку возможного перехода футболиста «Локомотива» в «Галатасарай». По его словам, турецкий клуб — одна из самых известных команд в Европе.

Конечно, стоит уезжать. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола. Если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. «Галатасарай» — одна из самых известных команд в Европе.