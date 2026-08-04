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Нюланд вернулся в «РБ Лейпциг» на правах свободного агента

сегодня, 11:56
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд подписал контракт с «РБ Лейпциг» до 2028 года. Голкипер вернулся в немецкий клуб на правах свободного агента после истечения соглашения с «Севильей».

«Когда появилась возможность вернуться в „РБ Лейпциг“, я не раздумывал. У меня много положительных воспоминаний о клубе и людях здесь. Чемпионат мира с Норвегией стал особенным событием, которое показало, как сильно я люблю большие матчи», — цитирует Нюланда официальный сайт «РБ Лейпциг».

Нюланд выступал за «Лейпциг» в сезоне-2022/23, после чего перешёл в «Севилью». На чемпионате мира 2026 года он отразил пенальти от Бруно Гимарайнса в матче 1/8 финала против Бразилии (2:1) и помог Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал.

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n8twn84a5r2a
n8twn84a5r2a
сегодня в 12:12
дырявый вратарь, из-за него Норвегия проиграла Англии
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