Нюланд вернулся в «РБ Лейпциг» на правах свободного агента

сегодня, 11:56

Вратарь сборной Норвегии подписал контракт с «РБ Лейпциг» до 2028 года. Голкипер вернулся в немецкий клуб на правах свободного агента после истечения соглашения с «Севильей».

«Когда появилась возможность вернуться в „РБ Лейпциг“, я не раздумывал. У меня много положительных воспоминаний о клубе и людях здесь. Чемпионат мира с Норвегией стал особенным событием, которое показало, как сильно я люблю большие матчи», — цитирует Нюланда официальный сайт «РБ Лейпциг».

Нюланд выступал за «Лейпциг» в сезоне-2022/23, после чего перешёл в «Севилью». На чемпионате мира 2026 года он отразил пенальти от в матче 1/8 финала против Бразилии (2:1) и помог Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал.