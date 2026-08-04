«Челси» отдал защитника в аренду «Страсбуру»

Защитник «Челси» Дженесис Антви присоединился на правах аренды к «Страсбуру». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Футболист, выступавший за академию английского клуба, провёл два матча за первую команду лондонцев.
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