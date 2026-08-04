Киву: «Победа в дерби ничего не значит, важна подготовка к сезону»

сегодня, 12:10

Главный тренер «Интера» перед товарищеским матчем с «Миланом» заявил, что результат дерби не имеет значения. По его словам, важно увидеть прогресс команды в физическом плане.

Я хочу увидеть рост — с точки зрения физики и состояния. Меня не волнует, какой у нас соперник. Я доволен тем, что некоторые игроки на этом этапе подготовки получат больше минут. Трофеи в августе ничего не значат.

Киву также отметил, что игроки, вернувшиеся после чемпионата мира, вряд ли будут готовы к старту сезона.