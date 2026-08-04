Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2026

Киву: «Победа в дерби ничего не значит, важна подготовка к сезону»

сегодня, 12:10
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 14:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву перед товарищеским матчем с «Миланом» заявил, что результат дерби не имеет значения. По его словам, важно увидеть прогресс команды в физическом плане.

Я хочу увидеть рост — с точки зрения физики и состояния. Меня не волнует, какой у нас соперник. Я доволен тем, что некоторые игроки на этом этапе подготовки получат больше минут. Трофеи в августе ничего не значат.

Киву также отметил, что игроки, вернувшиеся после чемпионата мира, вряд ли будут готовы к старту сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
Санчо тренируется в 10-м дивизионе в поисках нового клуба
Вчера, 00:57
Джонс поссорился с Собослаи на предсезонке «Ливерпуля»
31 июля
Грилиш не попал в обойму «Сити» на турне по Азии
29 июля
Флик доволен глубиной состава «Барселоны» благодаря воспитанникам
29 июля
Браим Диас хочет остаться в «Реале» несмотря на роль запасного
28 июля
Кирилл Глебов: «Работа ЦСКА на сборах была запредельной»
25 июля
Все комментарии
87gdwe6usa7u
87gdwe6usa7u
сегодня в 12:44
Правильно сказал, результат сейчас не важен, главное подготовка к сезону
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 